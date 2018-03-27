Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе

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Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе

Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает немецкая пресса.

Украинский футболист выполнял упражнения наравне с партнёрами по команде, в том числе работал с мячом.

Напомним, что из-за травмы ахиллова сухожилия Ярмоленко не играет с конца января.

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