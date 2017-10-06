Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко вошёл в сборную Бундеслиги по итогам сентября. Об этом сообщает авторитетный статистический портал WhoScored.

Вратарь: Марвин Хитц ("Аугсбург");

Защитники: Джошуа Киммих ("Бавария"), Салиф Сане ("Ганновер"), Сократис Папастатопулос ("Боруссия Д"), Филипп Макс ("Аугсбург");

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Боруссия Д"), Нури Шахин ("Боруссия Д"), Тьяго Алькантара ("Бавария"), Максимилиан Филипп ("Боруссия Д");

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия Д").

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