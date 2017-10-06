Ярмоленко вошёл в сборную Бундеслиги по итогам сентября

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Ярмоленко вошёл в сборную Бундеслиги по итогам сентября

Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко вошёл в сборную Бундеслиги по итогам сентября. Об этом сообщает авторитетный статистический портал WhoScored.

Вратарь: Марвин Хитц ("Аугсбург");

Защитники: Джошуа Киммих ("Бавария"), Салиф Сане ("Ганновер"), Сократис Папастатопулос ("Боруссия Д"), Филипп Макс ("Аугсбург");

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Боруссия Д"), Нури Шахин ("Боруссия Д"), Тьяго Алькантара ("Бавария"), Максимилиан Филипп ("Боруссия Д");

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия Д").

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1 Боруссия Дортмунд 7 19
2 Бавария Мюнхен 7 14
3 Хоффенхайм 7 14
4 Ганновер 96 7 12
5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
10 Герта 7 9
11 Байер Леверкузен 7 8
12 Вольфсбург 7 7
13 Майнц 05 7 7
14 Штутгарт 7 7
15 Фрайбург 7 7
16 Гамбург 7 7
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