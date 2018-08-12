Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко восстановился после травмы приводящей мышцы, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний украинец уже тренируется в общей группе "молотобойцев". Таким образом, он сможет сыграть с "Ливерпулем" в матче первого тура АПЛ.

Напомним, что "Вест Хэм" сразится с "красными" в воскресенье в 15:30 мск.

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