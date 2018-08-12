Ярмоленко возглавил рейтинг самых бессмысленных трансферов лета по версии FourFourTwo

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко возглавил рейтинг самых бессмысленных трансферов текущего лета по версии FourFourTwo.

Также в этот не самый почётный перечень попали Хавьер Пасторе (ПСЖ - "Рома"), Джо Харт ("Манчестер Сити" - "Бернли"), все футболисты, которых не подписал "Тоттенхэм", Саломон Рондон ("Вест Бромвич" - "Ньюкасл"), Паулиньо ("Барселона" - "Гуанчжоу Эвергранд"), Джек Уилшер ("Арсенал" - "Вест Хэм"), Адама Траоре ("Мидлсбро" - "Вулверхэмптон"), Ришарлисон ("Эвертон" - "Уотфорд") и Леонардо Бонуччи ("Милан" - "Ювентус").

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