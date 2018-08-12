Ярмоленко возглавил рейтинг самых бессмысленных трансферов лета по версии FourFourTwo

1 Теги андрей ярмоленкохавьер пасторе паулиньоджо хартлеонардо бонуччиджек уилшер

Ярмоленко возглавил рейтинг самых бессмысленных трансферов лета по версии FourFourTwo

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко возглавил рейтинг самых бессмысленных трансферов текущего лета по версии FourFourTwo.

Также в этот не самый почётный перечень попали Хавьер Пасторе (ПСЖ - "Рома"), Джо Харт ("Манчестер Сити" - "Бернли"), все футболисты, которых не подписал "Тоттенхэм", Саломон Рондон ("Вест Бромвич" - "Ньюкасл"), Паулиньо ("Барселона" - "Гуанчжоу Эвергранд"), Джек Уилшер ("Арсенал" - "Вест Хэм"), Адама Траоре ("Мидлсбро" - "Вулверхэмптон"), Ришарлисон ("Эвертон" - "Уотфорд") и Леонардо Бонуччи ("Милан" - "Ювентус").

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