Ярмоленко выбыл из строя

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Ярмоленко выбыл из строя

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко выбыл из строя, сообщают украинские СМИ.

У 28-летнего футболиста выявлено небольшое мышечное повреждение, из-за которого он пропустил товарищеский матч с "Майнцем".

Напомним, что "Вест Хэм" купил Ярмоленко у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

Не пропустите: Ярмоленко определился с игровым номером в "Вест Хэме". | http://soccernews.ru

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