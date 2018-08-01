Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко выбыл из строя, сообщают украинские СМИ.

У 28-летнего футболиста выявлено небольшое мышечное повреждение, из-за которого он пропустил товарищеский матч с "Майнцем".

Напомним, что "Вест Хэм" купил Ярмоленко у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

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