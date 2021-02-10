Ярмоленко выбыл из строя из-за травмы

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, что украинский нападающий лондонского клуба Андрей Ярмоленко получил травму в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед"(0:1).

"Ярмоленко немного растянул связки колена. 10 февраля мы оценим его повреждение. Надеюсь, травме не будет серьезной. Сейчас мы видим, что футболисты стали чаще получать травмы из-за плотного графика матчей", - приводит слова Мойеса Football London.

В нынешнем сезоне 31-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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