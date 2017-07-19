Ярмоленко вышел на шестое место по количеству матчей за киевское "Динамо"

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко принял участие в матче первого тура чемпионата Украины против "Черноморца".

Эта игра стала для 27-летнего футболиста 224-й в составе столичной команды. По этому показателю Ярмоленко догнал Валентина Белькевича и теперь делит с ним шестое место по количеству матчей за "Динамо".

Стоит отметить, что абсолютным рекордсменом киевского клуба остаётся вратарь Александр Шовковский, в активе которого 426 матчей. | http://soccernews.ru