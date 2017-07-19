Ярмоленко вышел на шестое место по количеству матчей за киевское "Динамо"

Теги динамо киевандрей ярмоленкоалександр шовковский

Ярмоленко вышел на шестое место по количеству матчей за киевское "Динамо"

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко принял участие в матче первого тура чемпионата Украины против "Черноморца".

Эта игра стала для 27-летнего футболиста 224-й в составе столичной команды. По этому показателю Ярмоленко догнал Валентина Белькевича и теперь делит с ним шестое место по количеству матчей за "Динамо".

Стоит отметить, что абсолютным рекордсменом киевского клуба остаётся вратарь Александр Шовковский, в активе которого 426 матчей. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 1 3
2 Олимпик Донецк 1 3
3 Динамо Киев 1 3
4 Сталь Каменское 1 3
5 Карпаты Львов 1 1
6 Звезда Кропивницкий 1 1
7 Мариуполь 1 1
8 Верес Ровно 1 1
9 Черноморец Одесса 1 0
10 Заря Луганск 1 0
11 Александрия 1 0
12 Ворскла 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов