Ярмоленко высказался о различиях в тренировочных процессах в "Динамо" и "Боруссии"

Теги андрей ярмоленкодинамо киевборуссия дортмунд

Ярмоленко высказался о различиях в тренировочных процессах в "Динамо" и "Боруссии"Новоиспеченный вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко сравнил тренировочные процессы в своей новой команде с киевским "Динамо", за которое он выступал на протяжении 11-ти лет.

"Конечно, имеются отличия от содержания тренировок в "Динамо" и здесь. Работа и интенсивность тренировки в "Боруссии" построена таким образом, чтобы потом перенести все на игру. То есть нагрузки, и сопутствующие игровые наработки не отличаются от тех, что затем делаем в игре. Тренеры требуют неукоснительного выполнения задач как на тренировках, так и в матчах", - цитирует 27-летнего футболиста Footboom.

Напомним, гол Ярмоленко может стать лучшим забитым мячом недели в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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