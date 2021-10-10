Ярмоленко высказался о своем голе в ворота сборной Финляндии
Фото: инстаграм Ярмоленко/Автор неизвестен
Вингер сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, прокомментировал победу над командой Финляндии (2:1) в матче квалификации к ЧМ-2022.
– Наконец-то эти ничьи закончились, мы победили. Хочу поздравить всех наших болельщиков, тренерский штаб, игроков, была тяжелая игра. Мы добыли три важных очка.
У Финляндии хорошая команда. Думаю, не просто так они на Евро играли. Организованная команда, которая знает за счет чего добывать очки. Было очень тяжело, особенно во втором тайме. Хорошо, что добыли три очка.
После Франции я сказал, что, возможно, до сорока забью с правой, но получилось немножко раньше. Будем работать – может, еще головой начну забивать.
– Финны не ожидали, что вы так хорошо бьете с правой.
– Думаю, никто этого не ждал. Хорошо, что получилось забить, но для меня важнее, что мы добыли три очка, – сказал Ярмоленко.
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