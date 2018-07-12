Ярмоленко: "Я не второй Месси, но буду выкладываться полностью"

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Ярмоленко: "Я не второй Месси, но буду выкладываться полностью"Новичок "Вест Хэма" полузащитник Андрей Ярмоленко обратился к болельщикам лондонского клуба после своего трансфера.

"Не стану говорить болельщикам "Вест Хэма", что я второй Месси, но одно могу обещать: на поле буду выкладываться полностью. Буду отдавать все силы и делать все, чтобы команда выигрывала как можно больше матчей и, если повезет, трофеев.

Английская Премьер-лига – лучшая в мире. Здесь тяжело играть, но мне интересно проверить свои силы. Конечно, для любого футболиста лучше играть в больших матчах", – сказал Ярмоленко. 

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