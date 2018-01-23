Ярмоленко: "Я пытался подражать Шевченко, как и все мальчишки"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал о том, кто был его кумиром в детстве.

"Я пытался подражать Шевченко, как и все мальчишки. Но потом понял, что мой кумир - это отец. Я многому у него научился. Конечно, Шевченко для нашей страны - великий игрок, многие пытались подражать ему, но он такой один.

На данный момент самый сильный футболист - Месси, но не могу сказать, что он мой любимый игрок. Много сильных футболистов есть", - сказал он.

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