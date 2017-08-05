Ярмоленко зовут в "Интер"

"Интер" проявляет заинтересованность к лидеру киевского "Динамо" Андрею Ярмоленко.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, на приобретении форварда настаивает технический директор миланцев Вальтер Сабатини, который занимался трансфером игрока, работая в "Роме".

За игрока сборной Украины "Интер" может выложить 20 миллионов евро.

В новом сезоне Ярмоленко провел в составе "Динамо" шесть матчей, в которых забил три мяча.

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