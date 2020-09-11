Ярмоленко зовут в Китай
Вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру за пределами Европы.
По информации Sky Sports, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован китайский "Шандонг Луненг".
Ранее сообщалось о готовности "молотобойцев" продать украинца, чтобы выручить деньги на другие трансферы.
Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с июля 2018 года, сыграл 33 матча, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 9,5 миллионов евро.
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
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|Эвертон
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|Саутгемптон
|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
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|27
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