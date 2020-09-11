Ярмоленко зовут в Китай

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Ярмоленко зовут в Китай

Вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру за пределами Европы.

По информации Sky Sports, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован китайский "Шандонг Луненг".

Ранее сообщалось о готовности "молотобойцев" продать украинца, чтобы выручить деньги на другие трансферы.

Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с июля 2018 года, сыграл 33 матча, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 9,5 миллионов евро.

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