Ярошик: "ЦСКА будет сложно, но сейчас "Арсенал" уже не такой, как раньше"

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик считает, что армейский клуб может пройти "Арсенал" в 1/4 финала Лиги Европы.

Первая игра состоится сегодня в Лондоне.

"ЦСКА способен сотворить сенсацию. После домашнего поражения от "Лиона"» в успех армейцев тоже мало кто верил, но команде удалось добиться неожиданного результата. Безусловно, будет сложно, но сейчас "Арсенал" уже не такой грозный соперник, как раньше.

Для Головина это уникальная возможность продемонстрировать все свои лучшие качества болельщикам и тренеру. Так что Александр, конечно, будет сверхмотивирован.

Думаю, у многих игроков ЦСКА будет шанс обратить на себя внимание. Но главное – показать хорошую командную игру. Только так можно добиться результата", – сказал Ярошик. | http://soccernews.ru