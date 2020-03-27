Ярошик готов возглавить ЦСКА

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Ярошик готов возглавить ЦСКА

Бывший игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик порассуждал о гипотетическом назначении на пост главного тренера армейцев.

"Поработать в РПЛ? Почему нет? Я люблю футбол, говорю по-русски, в вашем чемпионате меня хорошо знают. Если предложат возглавить какую-то команду, с радостью соглашусь. РПЛ - очень приличный уровень. ЦСКА? Это был бы очень сложный вызов. Всё-таки я пока начинающий тренер, самостоятельно не работал. А ЦСКА - большой клуб с чемпионскими амбициями. Тем не менее, я бы не испугался, если бы прямо сейчас позвали. Но, конечно, лучше "дослужиться" до ЦСКА, поработав пару-тройку лет в менее статусных клубах", - сказал чех.

Напомним, что Ярошик выступал за ЦСКА с 2003 по 2005 год и выиграл с командой два трофея. У него пока нет самостоятельного тренерского опыта, зато он уже поработал в штабах трёх клубов - "Спарты" (мол), "Слована" и "Ружомберока".

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