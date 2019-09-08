Ярошик оценил уровень новичка "Спартака" Крала
Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о хавбека Алексе Крале, который перешел из пражской "Славии" в московский "Спартака" за 12 миллионов евро.
"Я знаю Крала не так долго, потому что он лишь недавно начал играть на профессиональном уровне. Крал провел около 45 матчей в чемпионате Чехии. Не все - в стартовом составе. Тяжело с таким небольшим опытом переходить в большие клубы, такие как "Спартак" или ЦСКА. Но у Крала большой талант, это не вызывает сомнений.
Когда в "Славию" приходят и дают такие большие для чешского футбола деньги за столь юного игрока, то в клубе сами упакуют футболисту бутсы и помогут собрать чемодан. Конечно, все футболисты мечтают играть в Западной Европе. Когда я был игроком "Спарты", то тоже об этом мечтал, и Алекс, наверное, тоже не исключение. Но в итоге я благодарен России что сделал там большой шаг вперед. И для Крала переход в российскую лигу - тоже совсем не шаг назад", - сказал Ярошик в интервью YouTube-каналу "Маза Вишневского".
21-летний Крал является воспитанником "Славии". Всего за пражский клуб он провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Также играл за "Теплице". За сборную Чехии сыграл 4 матча.
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