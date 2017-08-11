Ярошик: "Помазуну очень непросто быть дублером Акинфеева"

Теги цска москваилья помазун

Ярошик: "Помазуну очень непросто быть дублером Акинфеева"Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик считает, что дублеру Игоря Акинфеева Илье Помазуну очень непросто играть за первую команду.

Напомним, что основной голкипер "армейцев" пропускает старт сезона из-за травмы.

"Помазуну сейчас очень тяжело. Быть вторым вратарем в составе ЦСКА – значит почти всегда сидеть в запасе. А когда ты вообще не играешь, пропадает уверенность в себе. Даже если бы сейчас на месте Помазуна оказался опытный вратарь, не факт, что было бы лучше. Но Илье надо дать время и поддержать его. Ему нужно получить определенный опыт, иначе он никогда не сможет выйти на хороший уровень. Тем не менее потеря Акинфеева – это очень плохо. Он не просто футболист, Игорь – настоящий лидер ЦСКА, и его отсутствие сразу чувствует каждый, кто выходит на поле.", - отметил он. | http://soccernews.ru

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