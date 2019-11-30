Ярошик сомневается, что Слуцкий вернётся в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА и "Крыльев Советов" Иржи Ярошик выразил уверенность, что Леонид Слуцкий после ухода из "Витесса" не вернётся в российский чемпионат.

"Он набрался опыта в Англии, хорошо знает английский, и это ему очень поможет. Он хочет тренировать в западных клубах. И очень большой плюс, что он этого не боится. Посмотрим, куда дальше он пойдёт. Могу пожелать другу удачи. Желаю ему отдохнуть немножко, потому что всем тяжело так. Стоит ли ему возвращаться в Россию? Это вопрос его личный. Сейчас он немножко отдохнёт, рассмотрит все варианты и выберет свой путь. Но я думаю, что он хочет продолжить карьеру в западной Европе", - сказал Ярошик.

Напомним, что Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера "Витесса" после серии из пяти поражений подряд в Эредивизи.

Российские СМИ сообщают, что в услугах 48-летнего специалиста заинтересовано московское "Динамо".

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