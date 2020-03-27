Ярошик высказался о проблемах ЦСКА

Бывший игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о кризисе в игре армейцев.

"Возможно, Виктор Гончаренко себя исчерпал. Он собрал этот состав, добился результата, но сейчас как будто упёрся в потолок. Не видно, за счёт чего ЦСКА будет прибавлять. С другой стороны, мы же не знаем трансферных планов клуба. Может, состав ещё усилится. А при нынешнем подборе футболистов нахождение в пятёрке - не так уж плохо. Допускаю, что на этот сезон такая задача и ставилась. Пусть ЦСКА обычно стремится к максимальным целям", - сказал чех.

Напомним, что в весенней части сезона ЦСКА дважды сыграл вничью и дважды проиграл. Команда вылетела из Кубка России, а также опустилась на пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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