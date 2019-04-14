Яровинский: "Если позовут в "Реал" главным тренером, я не откажусь"
Олег Яровинский, являющийся ассистентом главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого, пошутил на тему возможного приглашения в "Реал".
В матче 30-го тура чемпионата Нидерландов с "Утрехтом" Яровинский будет исполнять обязанности главного тренера, так как Слуцкий отбывает одноматчевую дисквалификацию за критику в адрес арбитра.
"Я буду руководить командой без инструкций от Слуцкого. Я спокоен как слон и совершенно не нервничаю. Это всего лишь один матч. Давление будет разве что во время общения с журналистами.
Хочу ли я самостоятельно работать главным тренером? Пока что я недостаточно умный для этого. Но если позовут в "Реал", я не откажусь", - цитирует Яровинского Omroep Gelderland.
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Йович стал приоритетной целью "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Эспаньол
|32
|41
|11
|Реал Сосьедад
|31
|40
|12
|Леганес
|31
|40
|13
|Эйбар
|31
|39
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|32
|32
|17
|Реал Вальядолид
|32
|31
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25