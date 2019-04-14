Яровинский: "Если позовут в "Реал" главным тренером, я не откажусь"

Теги реал мадридвитесс

Яровинский: "Если позовут в "Реал" главным тренером, я не откажусь"

Олег Яровинский, являющийся ассистентом главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого, пошутил на тему возможного приглашения в "Реал".

В матче 30-го тура чемпионата Нидерландов с "Утрехтом" Яровинский будет исполнять обязанности главного тренера, так как Слуцкий отбывает одноматчевую дисквалификацию за критику в адрес арбитра.

"Я буду руководить командой без инструкций от Слуцкого. Я спокоен как слон и совершенно не нервничаю. Это всего лишь один матч. Давление будет разве что во время общения с журналистами. 

Хочу ли я самостоятельно работать главным тренером? Пока что я недостаточно умный для этого. Но если позовут в "Реал", я не откажусь", - цитирует Яровинского Omroep Gelderland. 

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