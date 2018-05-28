Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов
Стал известен победитель конкурса прогнозов от Soccernews на финал Лиги Чемпионов, в котором мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль".
Точный счёт матча в Киеве (3:1) угадали пять пользователей, но абсолютного попадания, как в прошлом году (когда один из пользователей в режиме Ванги угадал не только счёт, но и практически всех авторов голов поминутно), не было. Поэтому победитель определялся по дополнительным показателям.
Так, победа в конкурсе досталась пользователю Yas, который угадал, что Садио Мане сравняет счёт в матче, а последний (третий гол "Реала) мяч забьёт Гарет Бэйл.
Администрация поздравляет победителя, с которым свяжется, чтобы отправить ему приз - официальный шарф финала Лиги Чемпионов 2018.
Не пропустите фото отчет с финального матча "Реал" - "Ливерпуль" | http://soccernews.ru
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