Яшин, Буффон, Нойер и остальные: элитный футбольный журнал назвал лучших вратарей в истории
Французский журнал France Football огласил список лучших вратарей в истории футболиста.
Первое занял бывший вратарь сборной СССР Лев Яшин, который является единственным обладателем "Золотого мяча" среди вратарей. Вторым стал англичанин Гордон Бэнкс, который в понедельник ушел из жизни. Третий - итальянец Дино Дзофф. Из действующих вратарей в топ-10 вошли Джанлуиджи Буффон, Мануэль Нойер и Икер Касильяс.
Полностью список из топ-10 голкиперов в истории выглядит так:
1. Лев Яшин (СССР)
2. Гордон Бэнкс (Англия)
3. Дино Дзофф (Италия)
4. Джанлуиджи Буффон (Италия)
5. Мануэль Нойер (Германия)
6. Петер Шмейхель (Дания)
7. Зепп Майер (ФРГ)
8. Икер Касильяс (Порту)
9. Эдвин ван дер Сар (Голландия)
10. Питер Шилтон (Англия)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11