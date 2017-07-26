Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Издание FourFourTwo продолжает публиковать свой рейтинг лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с 30-го по 21-е места. Стоит отметить, что в список вошел прославленный советский вратарь Лев Яшин.

30. ЛОТАР МАТЕУС (ГЕРМАНИЯ)

29. РАЙМОН КОПА (ФРАНЦИЯ)

28. СОКРАТЕС (БРАЗИЛИЯ)

27. БОББИ МУР (АНГЛИЯ)

26. ВАЛЕНТИНО МАЦЦОЛА (ИТАЛИЯ)

25. КАРЛОС АЛЬБЕРТО (БРАЗИЛИЯ)

24. РОНАЛДИНЬО (БРАЗИЛИЯ)

23. ЭУСЕБИО (ПОРТУГАЛИЯ)

22. ЛЕВ ЯШИН (СССР)

21. РОМАРИО (БРАЗИЛИЯ)

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