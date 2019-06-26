Яспер Силлессен близок к переходу в "Валенсию"
"Барселона" заявила о том, что договорилась с "Валенсией" по поводу трансфера вратаря Яспера Силлессена.
На официальном сайте каталонцев сообщается, что "летучие мыши" готовы отдать за игрока 35 миллионов евро.
Comunicado oficial I Jasper Cillessen— Valencia CF (@valenciacf) 26 июня 2019 г.
https://t.co/bbqSq3PyTc#BenvingutCillessen pic.twitter.com/8jwB8I60Ps
Контракт игрока с "Валенсией" будет рассчитан до 2023 года с суммой отступных в размере 80 миллионов евро.
Силлессен играет в "Барселоне" с лета 2016 года. За это время он сыграл в 32 матчах ща каталонцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32