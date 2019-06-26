Яспер Силлессен близок к переходу в "Валенсию"

"Барселона" заявила о том, что договорилась с "Валенсией" по поводу трансфера вратаря Яспера Силлессена.

На официальном сайте каталонцев сообщается, что "летучие мыши" готовы отдать за игрока 35 миллионов евро.

Контракт игрока с "Валенсией" будет рассчитан до 2023 года с суммой отступных в размере 80 миллионов евро.

Силлессен играет в "Барселоне" с лета 2016 года. За это время он сыграл в 32 матчах ща каталонцев.

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