Яя Туре близок к вхождению в тренерский штаб клуба РПЛ

Фото инстаграм Яя Туре

Известный в прошлом ивуарийский футболист Яя Туре может продолжить тренерскую карьеру в России.

38-летний специалист накануне ушёл из украинского клуба "Олимпик" и сейчас ведёт переговоры с "Ахматом".

"Ахмат" действительно рассматривает приглашение Яя Туре в свой тренерский штаб. Талалаев заинтересован в появлении в его штабе такого специалиста. Я считаю, что это правильная практика. Честь и хвала Талалаеву. Он не боится, что его кто-то подсидит, а хочет, чтобы команда была ещё лучше. Яя выиграл всё, что можно, кроме Чемпионата Мира. Использовать его опыт - правильно.

Под Туре в "Ахмат" придёт любой футболист за гораздо меньшие деньги, чем мог прийти до этого. Игрок может пойти в клуб или нет, а когда в штабе будет Яя, то он стопроцентно окажется в команде. На какой стадии переговоры? Талалаев должен урегулировать этот вопрос с руководством, и всё. Тем более Яя готов работать бесплатно", - сказал агент начинающего тренера Дмитрий Селюк.

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