Яя Туре: "Если "Барселона" позовет меня, я вернусь"

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Яя Туре: "Если "Барселона" позовет меня, я вернусь"Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре заявил о своей готовности вернуться в каталонскую "Барселону", за которую он выступал в период с 2007-го по 2010-й годы.

"Если меня позовут в "Барселону", я обязательно вернусь. Это лучшая команда. Я скучаю по Лионелю Месси и Андресу Иньесте. "Барселона" была самой важной командой в моей жизни. Она научила меня покорности, дала опыт и знания, как нужно играть", - цитирует 34-летнего хавбека "горожан" goal.com.

Напомним, на Туре претендуют три клуба из АПЛ. | soccernews.ru

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