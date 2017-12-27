Яя Туре готов снова сыграть за сборную Кот-д’Ивуара

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Яя Туре готов снова сыграть за сборную Кот-д’Ивуара

Хавбек "Манчестер Сити" Яя Туре заявил, что готов вернуться к выступлениям за сборную Кот-д’Ивуара.

"Я люблю свою страну и открыт для вызова в национальную команду. Хочу помочь следующему поколению футболистов и использовать свой опыт, чтобы заставить всех ивуарийцев гордиться!" - написал Туре в своем твиттере.

Напомним, что Туре не выступал за сборную Кот-д’Ивуара с 2015 года.

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