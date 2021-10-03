Яя Туре готов возглавить "Барселону"

Фото: инстаграм Туре/Автор неизвестен

Экс-футболист "Барселоны" Яя Туре, ныне работающий в "Ахмате", поделился мнением о ситуации в каталонском клубе.

"Время в "Барселоне" – одно из лучших воспоминаний о моей карьере игрока. Клуб решил довериться мне, когда я был еще молодым футболистом, не проявившим себя в топ-лигах. Я всегда буду благодарен клубу за то, что он для меня сделал.

Сейчас у "Барселоны" сложный период, но моя вера в клуб сильна. Я всегда, в любое время доступен для "Барсы", если потребуется. Моя сердце – навсегда с клубом и его фанатами", – написал ивуариец в твиттере.

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