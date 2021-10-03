Яя Туре готов возглавить "Барселону"

Теги барселонаахматяя туре

Яя Туре готов возглавить "Барселону"Фото: инстаграм Туре/Автор неизвестен

Экс-футболист "Барселоны" Яя Туре, ныне работающий в "Ахмате", поделился мнением о ситуации в каталонском клубе.

"Время в "Барселоне" – одно из лучших воспоминаний о моей карьере игрока. Клуб решил довериться мне, когда я был еще молодым футболистом, не проявившим себя в топ-лигах. Я всегда буду благодарен клубу за то, что он для меня сделал.

Сейчас у "Барселоны" сложный период, но моя вера в клуб сильна. Я всегда, в любое время доступен для "Барсы", если потребуется. Моя сердце – навсегда с клубом и его фанатами", – написал ивуариец в твиттере.

Также не пропустите: Анчелотти до сих пор не может спать из-за поражения "Шерифу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 2 октября

Главные новости дня: 2 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов