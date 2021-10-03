Яя Туре готов возглавить "Барселону"
Фото: инстаграм Туре/Автор неизвестен
Экс-футболист "Барселоны" Яя Туре, ныне работающий в "Ахмате", поделился мнением о ситуации в каталонском клубе.
"Время в "Барселоне" – одно из лучших воспоминаний о моей карьере игрока. Клуб решил довериться мне, когда я был еще молодым футболистом, не проявившим себя в топ-лигах. Я всегда буду благодарен клубу за то, что он для меня сделал.
Сейчас у "Барселоны" сложный период, но моя вера в клуб сильна. Я всегда, в любое время доступен для "Барсы", если потребуется. Моя сердце – навсегда с клубом и его фанатами", – написал ивуариец в твиттере.
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|О
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14