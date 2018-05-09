Яя Туре хочет остаться в АПЛ

Теги манчестер ситияя туредмитрий селюк

Яя Туре хочет остаться в АПЛ

Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, рассказал о предпочтениях своего клиента относительно продолжения карьеры.

"Он в хорошей форме и очень хочет доказать, что остаётся лучшим центральным полузащитником АПЛ. Туре с радостью согласится на однолетний контракт с клубом Премьер-лиги. А если клуб останется недоволен его игрой, он готов вернуть половину зарплаты. Или же клуб сможет расторгнуть с ним контракт немедленно без выплаты компенсации" - цитирует Селюка Sky Sports.

Напомним, что контракт 34-летнего Туре с "Манчестер Сити" истекает по окончании сезона и хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: Туре считает, что Погба очень похож на него. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"

Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов