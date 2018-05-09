Яя Туре хочет остаться в АПЛ

Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, рассказал о предпочтениях своего клиента относительно продолжения карьеры.

"Он в хорошей форме и очень хочет доказать, что остаётся лучшим центральным полузащитником АПЛ. Туре с радостью согласится на однолетний контракт с клубом Премьер-лиги. А если клуб останется недоволен его игрой, он готов вернуть половину зарплаты. Или же клуб сможет расторгнуть с ним контракт немедленно без выплаты компенсации" - цитирует Селюка Sky Sports.

Напомним, что контракт 34-летнего Туре с "Манчестер Сити" истекает по окончании сезона и хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: Туре считает, что Погба очень похож на него. | http://soccernews.ru