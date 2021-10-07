Яя Туре хочет поработать в румынском клубе

Фото сайт "Ахмата"

Тренер "Ахмата" Яя Туре предложил свои услуги румынскому клубу "Сепси", сообщает журналист Эмануэль Рошу.

По его информации, назначение 38-летнего специалиста считается маловероятным.

Дело в том, что руководство "Сепси" хочет, чтобы команду возглавил более опытный наставник. В связи с этим рассматриваются кандидатуры Кристиана Пануччи и Вальтера Дзенги.

Напомним, что Туре приступил к работе в "Ахмате" в июне этого года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

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