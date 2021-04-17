Яя Туре хочет стать тренером в "Барселоне"

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Яя Туре хочет стать тренером в "Барселоне"

Фото Sport.es

Известный ивуарийский футболист Яя Туре признался, что мечтает вернуться в "Барселону" в качестве тренера.

"Вскоре я закончу учиться на тренера. Хочу поработать в "Барселоне". Это клуб, в котором у меня есть желание оказаться. Не знаю, в "Барселоне Б" или академии. Я бы поработал в Ла Масии - у меня всё ещё есть дом в Барселоне. Знаю, что там меня очень любили. Покинуть команду было сложным решением. У меня там было всё - футбол, жизнь, климат. Рядом играли лучшие, Хави, Иньеста - вот почему я всегда хотел снова оказаться в "Барселоне", - цитирует Туре Sport.es.

Сейчас бывший полузащитник входит в тренерский штаб украинского клуба "Олимпик".

Туре выступал за "Барсу" с 2007 по 2010 год и выиграл с командой 7 трофеев.

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