Яя Туре: "Хотел бы поиграть с Погба"

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Яя Туре: "Хотел бы поиграть с Погба"

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре поделился мнением об игре хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Мы с ним похожи в плане габаритов, но у нас разный стиль игры. Честно говоря, Погба - игрок, с которым я хотел бы поиграть, чтобы научить его некоторым вещам. Погба - фантастический футболист, но он всё ещё молод" - приводит слова Туре Goal.com.

Напомним, что 25-летний Погба неровно провёл минувший сезон, по ходу которого даже выпадал из стартового состава "МЮ".

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