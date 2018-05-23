Яя Туре: "Хотел бы поиграть с Погба"

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре поделился мнением об игре хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Мы с ним похожи в плане габаритов, но у нас разный стиль игры. Честно говоря, Погба - игрок, с которым я хотел бы поиграть, чтобы научить его некоторым вещам. Погба - фантастический футболист, но он всё ещё молод" - приводит слова Туре Goal.com.

Напомним, что 25-летний Погба неровно провёл минувший сезон, по ходу которого даже выпадал из стартового состава "МЮ".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готовит многомиллионную звездную сделку с "Реалом". | http://soccernews.ru