Яя Туре: "Из-за расизма мой сын не играет в футбол"

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Яя Туре: "Из-за расизма мой сын не играет в футбол"

Экс-полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре сказал, что его настолько сильно волнует проблема расизма в футболе, что он запрещает своему сыну стать профессиональным футболистом.

"Я очень чувствителен к этой теме. Расизм причиняет мне боль постоянно. Мой сын хочет играть в футбол и стать футболистом, но я сказал ему, что он не может это сделать. Я должен принять это. Именно из-за расизма я запретил ему играть в футбол", - цитирует Туре L'Équipe.

Ранее Туре рассказал, что готов завершить карьеру, чтобы бороться с расизмом в футболе.

А еще: СМИ: Анчелотти близок к расторжению контракта с "Наполи"| http://soccernews.ru
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