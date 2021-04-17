Яя Туре извинился перед Гвардиолой

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Экс-игрок "Манчестер Сити" Яя Туре отправлял тренеру Хосепу Гвардиоле письмо с извинениями.

Отметим, что ивуариец принес извинения за интервью 2018 года, в котором он утверждал, что у Гвардиолы проблемы с чернокожими и африканскими футболистами.

"Когда случается что-то не так, и ты совершаешь ошибку, или люди используют твое имя или тебя для неправильных действий, то необходимо все исправить. Я хочу извиниться за то, что произошло. За то, что сделал что-то не так. Мы решили, что попробуем связаться с некоторыми важными людьми в клубе, чтобы принести извинения и сказать, что я вел себя непристойно по отношению к клубу.

С тех пор мы очень-очень долго ждали ответа, однако не получаем его. И, конечно, если Гвардиола так себя чувствует, я ничего не могу сделать. Разумеется, я на связи с некоторыми людьми. Но не с топ-менджментом, это невозможно", - приводит слова Туре The Athletic.

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