Яя Туре: "Манчестер Сити" показывает лучший атакующий футбол в Европе"

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Яя Туре: "Манчестер Сити" показывает лучший атакующий футбол в Европе"
Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре в восторге от игры своей команды в этом сезоне.

"Уверен, что мы демонстрируем лучший атакующий футбол в Европе. Но нам необходимо сыграть с топ-клубом, чтобы понять свой настоящий уровень. Думаю, что все соперники нас уважают. Они видят, как мы играем в атаке. Сейчас мы в хорошей форме и уверены в себе. В данный момент мы наслаждаемся футболом. Просто фантастика то, как мы играем", - приводит слова Туре The Telegraph.

После 15 туров "Манчестер Сити" с 46 мячами является самым результативным клубом АПЛ.

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