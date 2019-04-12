Яя Туре: "Месси - странный персонаж"

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Яя Туре: "Месси - странный персонаж"

Экс-полузащитник "Барселоны" Яя Туре рассказал о своих впечатлениях от пребывания в одной команде с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

"Когда Месси получает мяч, то вокруг него сразу три-четыре футболиста. Он находится на другом уровне. Обычно Месси не много разговаривает, так как сконцентрирован на футболе. Лионель является идеальным партнёром для любого игрока, хотя он странный персонаж. Таких, как он, очень мало. Когда тренируешься рядом с ним, то адаптируешься к нему, а Месси адаптируется к тебе. В конечном счёте он помогает команде побеждать и добывать титулы", - цитирует ивуарийца Mundo Deportivo.

35-летний Туре выступал за "Барселону" с 2007 по 2010 год.

Месси в текущем сезоне провёл за "сине-гранатовых" 41 матч во всех турнирах, забил 43 гола и сделал 21 ассист.

Не пропустите: Месси избежал серьезной травмы. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Как достанет таблетку из гетры, то удивляешься, что ему вообще разрешают играть. Очень странный персонаж...инопланетянин,хуле...

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