Яя Туре: "Мне всегда казалось, что я самый ненавистный человек в своей стране"

Ивуарийский полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре рассказал о проблемах, с которым он сталкивался в национальной сборной.

"Мне было грустно из-за происходящего в моей страны. Иногда ты можешь быть королем только за ее пределами. Мне всегда казалось, что я самый ненавистный человек в своей стране. Мне постоянно создавали проблемы с моими братьями. Уверен, что у Роналду в сборной Португалии или у Это’О в Камеруне не было таких проблем, как у меня. Все проблемы в национальной команде всегда касались меня. Из-за мне было грустно и обидно. Но я все равно люблю свою страну. Я обещал, что уйду из сборной после победы на Кубке Африканских наций и сделал это", - цитирует Туре ESPN.

34-летний Туре выступал за сборную Кот-д'Ивуара с 2004 года, провел за нее 100 матчей и забил 19 голов. | http://soccernews.ru