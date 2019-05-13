Яя Туре может начать тренерскую карьеру в "Тамбове"

Экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре может войти в тренерский штаб "Тамбова".

"Яя Туре может стать ассистентом Григоряна в "Тамбове". Кто-то еще называет русский футбол скучным?" - заявил экс-редактор "Чемпионата" Иван Карпов.

Позже агент ивуарийца Дмитрий Селюк прокомментировал данную информацию.

"Да, с "Тамбовом" у меня деловые отношения, есть несколько клиентов. Но про Яя мы ничего не обсуждали. Он может попасть в любой российский клуб - от "Зенита" до "Тамбова". Просто есть наставники, которые опасаются, что он их подсидит. Но он не нацелен на это, он может помогать несколько сезонов, пока обучается", - заявил Селюк.

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