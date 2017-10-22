Яя Туре может перебраться в MLS

Хавбек "Манчестер Сити" Яя Туре может перебраться в США, сообщает ESPN FC.

По сведениям издания, в услугах футболиста заинтересован "Нью-Йорк Сити".

Туре выступает за "Сити" с 2010 года, за это время он выиграл 6 трофеев.

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