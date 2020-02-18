Яя Туре может перейти в клуб Хонды

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Яя Туре может перейти в клуб Хонды

"Ботафого" проявляет предметный интерес к именитому ивуарийскому полузащитнику Яя Туре.

По информации Globo Esporte, бразильский клуб уже ведёт переговоры с 36-летним футболистом.

Последним клубом хавбека был китайский "Циндао Хайню". Сейчас он является свободным агентом.

Ранее "Ботафого" усилился другим известным игроком - Кейсуке Хондой, который прославился выступлениями за "Милан" и ЦСКА.

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