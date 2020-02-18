Яя Туре может перейти в клуб Хонды
"Ботафого" проявляет предметный интерес к именитому ивуарийскому полузащитнику Яя Туре.
По информации Globo Esporte, бразильский клуб уже ведёт переговоры с 36-летним футболистом.
Последним клубом хавбека был китайский "Циндао Хайню". Сейчас он является свободным агентом.
Ранее "Ботафого" усилился другим известным игроком - Кейсуке Хондой, который прославился выступлениями за "Милан" и ЦСКА.
Не пропустите: Яя Туре может сменить клуб из-за эпидемии коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Что такое "не везет" и как с ним бороться? Или почему "Челси" проиграл МЮ в победном матче?
-
Невилл: "УЕФА будет отчаянно болеть за "Реал" в матчах против "Манчестер Сити"
-
Орлов: "После перехода в "Сочи" у Кокорина больше шансов попасть в сборную, чем у Смолова, Комличенко, Соболева и Чалова"
-
"Актобе" уволил российского тренера спустя месяц после назначения
-
Тарасов прокомментировал подписание контракта с "Рубином"
-
Александр-Арнольд ответил на слова Кафу про шансы на "Золотой мяч"
-
Капитан "Краснодара" может пропустить почти два месяца
-
1
Ребров назвал лучшего вратаря мира
-
"Сочи" - о голе Кокорина: "Потрясающая геометрия"
-
"Ливерпуль" уже обеспечил себе путёвку в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов
-
Официально: Тарасов стал игроком "Рубина"
-
Игало - 200-й футболист, сыгравший за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ
-
"Милан" имеет лучшую беспроигрышную домашнюю серию за последние три года
-
"Барселона" потратит на нового форварда 20 миллионов евро
-
Тренер "Сочи" оценил перспективы Кокорина вернуться в сборную России
-
Яя Туре может перейти в клуб Хонды
-
"Мне стало тяжело": Сулейманов высказался об уходе Игнатьева из "Краснодара"
-
Главные новости дня: 17 февраля
-
Арбитр отменил два гола "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" повторил достижение 1965 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20