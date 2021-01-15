Яя Туре может получить должность в "Сочи"

Футбольный агент Дмитрий Селюк хочет трудоустроить в "Сочи" известного ивуарийского полузащитника Яя Туре.

По информации "Чемпионата", экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" может занять пост главы селекционно-аналитического отдела "барсов".

До последнего времени селекцией в "Сочи" руководил Александр Точилин, но его позвали тренировать "Олимп-Долгопрудный".

Против приглашения Туре выступает главный тренер сочинской команды Владимир Федотов, который грозит уйти в отставку в случае прихода именитого африканца.

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