Яя Туре может продолжить карьеру во Франции

Известный ивуарийский футболист Яя Туре может оказаться в одном из французских клубов, сообщает RMC Sport.

По информации источника, агент 37-летнего хавбека ведёт переговоры с несколькими командами из Франции о трудоустройстве своего клиента.

Сейчас Туре является свободным агентом. Его последнее место работы - китайский "Циндао Хайню".

На прошлой неделе экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" тренировался с "Лейтон Ориент" из четвёртого английского дивизиона.

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