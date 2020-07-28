Яя Туре может продолжить карьеру во Франции
Известный ивуарийский футболист Яя Туре может оказаться в одном из французских клубов, сообщает RMC Sport.
По информации источника, агент 37-летнего хавбека ведёт переговоры с несколькими командами из Франции о трудоустройстве своего клиента.
Сейчас Туре является свободным агентом. Его последнее место работы - китайский "Циндао Хайню".
На прошлой неделе экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" тренировался с "Лейтон Ориент" из четвёртого английского дивизиона.
Не пропустите: Селюк высказался о тренировках Яя Туре с клубом из четвёртого английского дивизиона. | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" согласовал первый летний трансфер
-
Артур отказался играть за "Барселону" в Лиге чемпионов
-
"Ривер Плейт" отклонил предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля
-
Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что он продолжит работу с "Динамо"
-
Болельщик "Ливерпуля" опубликовал подборку неудачных действий Ловрена, который перешел в "Зенит"
Лента новостей
-
Первый канал будет транслировать матч за Суперкубок России
-
Яя Туре может продолжить карьеру во Франции
-
Семак рассказал, когда "Зенит" прояснит ситуацию с будущим Ивановича
-
Мануэл Фернандеш не намерен завершать карьеру
-
Де Хеа установил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-хавбек ЦСКА Ярошик начал самостоятельную тренерскую карьеру
-
Главные новости дня: 27 июля
-
Защитник сборной Австралии готов перейти в "Спартак"
-
Пеле поздравил Роналду с победой в чемпионате Италии
-
Криштиану Роналду с семьей отпраздновал чемпионство "Ювентуса"
-
"Ювентус" может купить хавбека худшей команды Серии А
-
2
Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ
-
Адам Лаллана сменил "Ливерпуль" на другой клуб АПЛ
-
"Локомотив" согласовал трансфер бывшего защитника "Бенфики"
-
"Спартак" согласовал первый летний трансфер
-
Артур отказался играть за "Барселону" в Лиге чемпионов
-
"Ривер Плейт" отклонил предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля
-
"Будут сложные условия для работы". Болельщики киевского "Динамо" пригрозили Мирче Луческу
-
В "Зените" опровергли информацию о покупке Ловрена за 12 миллионов евро
-
Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что он продолжит работу с "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13