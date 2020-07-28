Яя Туре может продолжить карьеру во Франции

Теги яя туретрансферы

Яя Туре может продолжить карьеру во Франции

Известный ивуарийский футболист Яя Туре может оказаться в одном из французских клубов, сообщает RMC Sport.

По информации источника, агент 37-летнего хавбека ведёт переговоры с несколькими командами из Франции о трудоустройстве своего клиента.

Сейчас Туре является свободным агентом. Его последнее место работы - китайский "Циндао Хайню".

На прошлой неделе экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" тренировался с "Лейтон Ориент" из четвёртого английского дивизиона.

Не пропустите: Селюк высказался о тренировках Яя Туре с клубом из четвёртого английского дивизиона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 27 июля

Главные новости дня: 27 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов