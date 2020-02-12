Яя Туре может сменить клуб из-за эпидемии коронавируса

Экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре, возможно, перейдет в парагвайский клуб, утверждает Ole.

По данным источника, в 36-летнем игроке заинтересован "Либертад". Отметим, что летом 2019 года футболист подписал контракт с китайским "Циндао", однако из-за эпидемии коронавируса он может досрочно покинуть клуб.

Футболист выступал за "Олимпиакос", "Барселону" и "Манчестер Сити". Всего он завоевал 16 клубных трофеев, включая Лигу чемпионов.

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