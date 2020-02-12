Яя Туре может сменить клуб из-за эпидемии коронавируса

Теги яя туре

Яя Туре может сменить клуб из-за эпидемии коронавируса

Экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре, возможно, перейдет в парагвайский клуб, утверждает Ole.

По данным источника, в 36-летнем игроке заинтересован "Либертад". Отметим, что летом 2019 года футболист подписал контракт с китайским "Циндао", однако из-за эпидемии коронавируса он может досрочно покинуть клуб.

Футболист выступал за "Олимпиакос", "Барселону" и "Манчестер Сити". Всего он завоевал 16 клубных трофеев, включая Лигу чемпионов.

А еще: ПСЖ предложил огромную зарплату лидеру обороны "Наполи"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 11 февраля

Главные новости дня: 11 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу Гуанчжоу 30 72
2 Бейджин Гуоан Бейджин Гуоан 30 70
3 Шанхай Ист Эйшиа Шанхай Ист Эйшиа 30 66
4 Цзянсу Шунтиан Цзянсу Шунтиан 30 53
5 Шандонг Луненг Шандонг Луненг 30 51
6 Хубеи Люйин Хубеи Люйин 30 44
7 Тянцзин Теда Тянцзин Теда 30 41
8 Хенан Цзяние Хенан Цзяние 30 41
9 Далянь Ифан Далянь Ифан 30 38
10 Чонгцинь Лифан Чонгцинь Лифан 30 36
11 Хэбэй Чайна Форчун Хэбэй Чайна Форчун 30 33
12 Чангша Гинде Чангша Гинде 30 32
13 Шанхай Шенхуа Шанхай Шенхуа 30 30
14 Tianjin Quanjian Tianjin Quanjian 30 25
15 Шенджен Руби Шенджен Руби 30 21
16 Шаанси Чанба Шаанси Чанба 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов