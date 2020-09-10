Яя Туре может стать игроком новичка Серии А

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Яя Туре может стать игроком новичка Серии А

Экс-хавбек "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре может продолжить карьеру в Серии А, утверждает Secolo XIX.

По данным издания, агент 37-летнего игрока контактировал с новичком чемпионата Италии - клубом "Специя".

Последней командой, в которой играл Туре был китайский "Циндао Хайню", с которым он подписал контракт летом 2019 года.

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