Яя Туре может стать игроком новичка Серии А

Экс-хавбек "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре может продолжить карьеру в Серии А, утверждает Secolo XIX.



По данным издания, агент 37-летнего игрока контактировал с новичком чемпионата Италии - клубом "Специя".



Последней командой, в которой играл Туре был китайский "Циндао Хайню", с которым он подписал контракт летом 2019 года.

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