Яя Туре может стать игроком новичка Серии А
Экс-хавбек "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре может продолжить карьеру в Серии А, утверждает Secolo XIX.
По данным издания, агент 37-летнего игрока контактировал с новичком чемпионата Италии - клубом "Специя".
Последней командой, в которой играл Туре был китайский "Циндао Хайню", с которым он подписал контракт летом 2019 года.
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|27
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|26
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|Парма
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|Болонья
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|34
|11
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|Сассуоло
|26
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|13
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|Удинезе
|26
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|Сампдория
|26
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|Лечче
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