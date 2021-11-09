Яя Туре может зимой покинуть "Ахмат": названа причина
Фото инстаграм Яя Туре
Тренер "Ахмата" Яя Туре рассматривает вариант с уходом из грозненского клуба ради самостоятельной карьеры.
"Яя улетел стажироваться в Кардифф для получения лицензии A примерно на десять дней – с 8-е по 17-е число. С его будущим будем смотреть – возможны какие-то предложения зимой. Яя уже такого калибра человек, что ему пора уже быть главным тренером самому. Были проблемы с лицензиями, но сейчас всё идёт нужным ходом – заканчивает обучение на категорию А, в июне пойдёт учиться на категорию PRO.
Планирует ли Яя уход из "Ахмата" зимой? Может быть. Ему пора уже самому становиться главным тренером – он много знает и самое время начинать двигаться самостоятельно", - сказал агент ивуарийского специалиста Дмитрий Селюк.
Напомним, что Туре приступил к работе в "Ахмате" в июне этого года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
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