Яя Туре начал переговоры с клубом АПЛ

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Яя Туре начал переговоры с клубом АПЛ

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре начал переговоры с "Вест Хэмом", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в приглашении 35-летнего ивуарийца заинтересован новый главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини, который хорошо знаком с ним по совместной работе в манкунианском клубе.

Напомним, что Яя Туре является свободным агентом, поэтому может достаться "Вест Хэму" бесплатно. 

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