Яя Туре назвал причину, почему он решил работать в "Ахмате"

Фото: инстаграм "Ахмата"/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре заявил, что он решил работать в грозненском "Ахмате" не из-за денег.

"Талалаев убедил меня присоединиться к его тренерскому штабу. Также я говорил со своей семьей, потому что это исламский регион. Он когда-то был проблемным, но это в прошлом, а сейчас я могу помочь в восстановлении футбола. Могу дать ребятам помощь, которые сейчас развиваются. Я не приехал сюда зарабатывать деньги. Я приехал сюда с целью развития футбола и помощи людям. Я думаю, что я смогу сделать вклад в развитие футбола в Чеченской Республике. Также мне важно, как на меня будет смотреть глава республики", - приводит слова Туре Sport24.

Также экс-футболист сообщил, что будеть переводить всю зарплату на благотворительность в фонд "Дети Чечни".

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