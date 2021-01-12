Яя Туре назвал себя одним из лучших африканских игроков
Бывший хавбек "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре рассказал о том, как тренеры повлияли на его карьеру.
"Все наставники, тренировавшие меня на протяжении карьеры, помогли показать максимум моих способностей. Жан-Марк Гийу, один из моих первых тренеров, оценил мой талант, отправил развиваться в академию.И посмотрите, кем я стал. Один из лучших игроков, что видела Африка. У меня четыре награды игроку года на континенте.
Манчини поверил в меня и я доказал, что могу играть в центре поля. Я стал лидером "Манчестер Сити".
Я хочу стать тренером, чтобы помогать игрокам поверить в себя, дать им шанс выйти на высший уровень, как дали этот шанс мне. Только лучшие тренеры способны на это", – сказал Туре The Coaches’ Voice.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18