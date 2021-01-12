Яя Туре назвал себя одним из лучших африканских игроков

Теги яя туре

Яя Туре назвал себя одним из лучших африканских игроковБывший хавбек "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре рассказал о том, как тренеры повлияли на его карьеру.

"Все наставники, тренировавшие меня на протяжении карьеры, помогли показать максимум моих способностей. Жан-Марк Гийу, один из моих первых тренеров, оценил мой талант, отправил развиваться в академию.И посмотрите, кем я стал. Один из лучших игроков, что видела Африка. У меня четыре награды игроку года на континенте.

Манчини поверил в меня и я доказал, что могу играть в центре поля. Я стал лидером "Манчестер Сити". 

Я хочу стать тренером, чтобы помогать игрокам поверить в себя, дать им шанс выйти на высший уровень, как дали этот шанс мне. Только лучшие тренеры способны на это", – сказал Туре The Coaches’ Voice.

Читать также: Яя Туре планирует стать тренером | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих игроков чемпионов топ-шести лиг Европы

Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих игроков чемпионов топ-шести лиг Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов