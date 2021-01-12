Яя Туре назвал себя одним из лучших африканских игроков

Бывший хавбек "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре рассказал о том, как тренеры повлияли на его карьеру.

"Все наставники, тренировавшие меня на протяжении карьеры, помогли показать максимум моих способностей. Жан-Марк Гийу, один из моих первых тренеров, оценил мой талант, отправил развиваться в академию.И посмотрите, кем я стал. Один из лучших игроков, что видела Африка. У меня четыре награды игроку года на континенте.

Манчини поверил в меня и я доказал, что могу играть в центре поля. Я стал лидером "Манчестер Сити".