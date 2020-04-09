Яя Туре назвал топ-5 бывших одноклубников

Известный ивуарийский полузащитник Яя Туре составил пятёрку лучших футболистов, с которыми ему доводилось вместе играть в течение карьеры.

Стоит отметить, что в топ-5 именитого хавбека вошли только экс-партнёры по "Барселоне" - Лионель Месси, Тьерри Анри, Самуэль Это’О, Андрес Иньеста и Хави.

Напомним, что за "сине-гранатовых" Туре выступал с 2007 по 2010 год.

Также 36-летний футболист прославился благодаря успешной игре в "Манчестер Сити" и сборной Кот-д’Ивуара.

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