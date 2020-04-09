Яя Туре назвал топ-5 бывших одноклубников

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Яя Туре назвал топ-5 бывших одноклубников

Известный ивуарийский полузащитник Яя Туре составил пятёрку лучших футболистов, с которыми ему доводилось вместе играть в течение карьеры.

Стоит отметить, что в топ-5 именитого хавбека вошли только экс-партнёры по "Барселоне" - Лионель МессиТьерри АнриСамуэль Это’ОАндрес Иньеста и Хави.

Напомним, что за "сине-гранатовых" Туре выступал с 2007 по 2010 год. 

Также 36-летний футболист прославился благодаря успешной игре в "Манчестер Сити" и сборной Кот-д’Ивуара.

Не пропустите: Яя Туре может перейти в клуб Хонды. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вместо гнома лучше бы Фернандиньо поставить...

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шнюк
шнюк

Сказало ничтожество дрочащее себе плюсы )))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

я в общем кладу болт на рейтинг, потому что знаю, что он у меня будет, да и он мне не особо важен. Иначе бы я не писал ответы, гарантированно хватающие минусы

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