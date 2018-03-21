Яя Туре не отреагировал на вызов в сборную Кот-д'Ивуара

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Яя Туре не отреагировал на вызов в сборную Кот-д'Ивуара

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре проигнорировал вызов в сборную Кот-д'Ивуара на товарищеские матча против Того (24 марта) и Молдовы (27 марта).

Как сообщает официальный сайт ивуарийской федерации футбола, местоположение хавбека "горожан" до сих пор остаётся неизвестным.

Напомним, что 34-летний Туре после победы в Кубке Африканских Наций 2015 года решил уйти из сборной, однако в декабре прошлого года захотел вновь выступать за национальную команду.

Всего в составе "слонов" он провёл 102 матча и забил 19 голов.

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